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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعاية زائفة .. أول تعليق من حماس على طلب إسرائيل رسميًا إخلاء شمال قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسؤول بحركة حماس الفلسطينية قوله إن طلب إسرائيل رسميًا من الأمم المتحدة نقل سكان شمالي غزة إلى جنوبها، هو دعاية زائفة.

وقال المسؤول: "ندعو المواطنين في غزة لعدم الانسياق وراء التحذيرات الإسرائيلية الدعائية والمضللة".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الأممية أن كل الفلسطينيين الموجودين في شمال وادي غزة يجب أن يغادروا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الـ24 المقبلة.

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وقال المتحدث إن هذا يعني تقريبًا انتقال 1.1 مليون شخص.

وشدد المتحدث على أن الأمم المتحدة تناشد بقوة لإلغاء أي أمر كهذا لتجنب "وضع كارثي".

وتابع دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضاً على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.

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