بدء عملية أجاي.. الهند تعلن وصول أول طائرة إجلاء من إسرائيل

أعلنت الخارجية الهندية، البوم الجمعة، وصول أول طائرة إجلاء من إسرائيل على متنها 212 مواطنا هنديا، في إطار عملية أطلقتها نيودلهي لإجلاء آلاف الهنود.

ووفقا لوسائل إعلام هندية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أريندام باغشي، في تغريدة نشرها على الشبكة الاجتماعية "اكس": "مرحبا بعودتكم إلى الوطن! هبطت أول رحلة جوية في إطار عملية "أجاي"، وعلى متنها 212 مواطنا في نيودلهي".



وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، بأن الهند ستطلق عملية "أجاي"، لإعادة مواطنيها من إسرائيل.



وكما أشار باغشي خلال مؤتمر صحفي أمس، يوجد حوالي 18 ألف مواطن هندي في إسرائيل.



وفي وقت سابق، حثت الهند مواطنيها العالقين في إسرائيل على الحفاظ على أمنهم والتواصل مع السفارة الهندية هناك حال احتياجهم إلى أية مساعدة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بلاده تعرب عن تضامنها مع شعب إسرائيل.

وردا على سؤال حول موقف الهند من الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قال في. موراليدهاران، وزير الدولة الاتحادي للشؤون الخارجية في الهند، إن رئيس الوزراء أوضح ذلك وأعرب عن صدمته من “الهجوم” على إسرائيل.

وذكر الوزير: “نعرب عن تضامننا مع شعب إسرائيل”.