عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء عملية أجاي.. الهند تعلن وصول أول طائرة إجلاء من إسرائيل

وصول أول طائرة إجلاء
وصول أول طائرة إجلاء من إسرائيل إلى الهند

أعلنت الخارجية الهندية، البوم الجمعة،  وصول أول طائرة إجلاء من إسرائيل على متنها 212 مواطنا هنديا، في إطار عملية أطلقتها نيودلهي لإجلاء آلاف الهنود.

 

ووفقا لوسائل إعلام هندية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أريندام باغشي، في تغريدة نشرها على الشبكة الاجتماعية "اكس": "مرحبا بعودتكم إلى الوطن! هبطت أول رحلة جوية في إطار عملية "أجاي"، وعلى متنها 212 مواطنا في نيودلهي".


وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، بأن الهند ستطلق عملية "أجاي"، لإعادة مواطنيها من إسرائيل.


وكما أشار باغشي خلال مؤتمر صحفي أمس، يوجد حوالي 18 ألف مواطن هندي في إسرائيل.


وفي وقت سابق، حثت الهند مواطنيها العالقين في إسرائيل على الحفاظ على أمنهم والتواصل مع السفارة الهندية هناك حال احتياجهم إلى أية مساعدة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بلاده تعرب عن تضامنها مع شعب إسرائيل.

 

وردا على سؤال حول موقف الهند من الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قال في. موراليدهاران، وزير الدولة الاتحادي للشؤون الخارجية في الهند، إن رئيس الوزراء أوضح ذلك وأعرب عن صدمته من “الهجوم” على إسرائيل.

وذكر الوزير: “نعرب عن تضامننا مع شعب إسرائيل”.

الخارجية الهندية المقاومة الفلسطينية أول رحلة جوية حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة سفارة الهند وزير الخارجية الهندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تبدأ تلقي أوراق المرشحين في اليوم التاسع

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

أسعار الذهب تشهد تحركات ومفاجأة بعيار 21.. تفاصيل

ارتفاع قوي في سعر الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

موضوعات متعلقة

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

30 يونيو وضعت الزراعة على أولويات الدولة المصرية.. السيد القصير: مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

مليون شخص ليس لهم مكان آمن.. اليونيسيف تنتفض من أجل أطفال غزة

فخر العرب.. محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في العالم هذا الموسم| شاهد

غزة ردا على الاحتلال: شعبنا متمسك بالبقاء في أرضه ولن نترك بيوتنا

عميدة ألسن عين شمس: كليتنا قلعة تنتج كوادر متخصصة في اللغات وتطلقهم لخدمة الوطن

الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخين على جنوب لبنان

الطماطم رخصت .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

طريقة عمل البيتزا السريعة.. بمذاق لا يقاوم

أب يخلع ملابسه ويقف بقميص حريمي في اجتماع المدرسة.. ما القصة؟| صور

بملابس على الموضة| هيدي كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ