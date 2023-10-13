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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلغاء حفل عفروتو فى مباراة مصر والجزائر تضامنا مع فلسطين

عفروتو
عفروتو

أعلن  مغني الراب عفروتو عن إلغاء حفله المنتظر إقامته على هامش مباراة مصر والجزائر يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري تضامنا مع فلسطين.

وكان من المفترض ان يحيى عفروتو حفل مباراة مصر والجزائر الودية والتى تقام فى ختام معسكر المنتخب الوطني بالإمارات.، إلا أن الأحداث الجارية حالت بينه وبين إقامة الحفل.
 

خطوبة عفروتو

احتفل مغني الراب عفروتو، بخطبته، يوم17 أغسطس ، بحضور عدد من الأصدقاء، من بينهم مروان موسى، الذي حرص على تهنئته.

ونشر عفروتو، صورة له مع خطيبته، وعلق عليها: "الحمد لله".

 

أحدث أغاني عفروتو

 

وطرح برنامج "ريدبل مزيكا صالونات 3"، أغنية جديدة من غناء الرابر عفروتو، والموزع الموسيقي أحمد الموجي، بعنوان "صاغ سليم"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".


أغنية "صاغ سليم"، هي نتاج عمل استمر 8 ساعات متواصله، بدون تحضير مسبق، حيث قام كل من "عفروتو" و"الموجي"، الخروج بلون وشكل جديد ومختلف عن لون اعمالهم التي عرفهم بيها جمهورهم.

 

وتعد "صاغ سليم"، أول عمل للرابر عفروتو، بعد امضاء تعهد على نفسه بالغناء بصحبه فرقه موسيقية، بعد قرار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعد غناء أي فنان بدون فرقة موسيقية، فضلا عن انها تجربه جديد في عالم فن الراب.


 

مغني الراب عفروتو مباراة مصر والجزائر

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