عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. انطلاق مليونية في شوارع طهران لمناصرة قطاع غزة

صدى البلد

توافد العديد من المواطنين الإيرانيين، اليوم الجمعة، إلى ساحات العاصمة الإيرانية طهران وشوارعها للمشاركة في المظاهرة المليونية نصرةً لـ قطاع غزة ودعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته.

اندلعت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، في وقت سابق من اليوم، في عدة مدن فرنسية رغم قرار السلطات الفرنسية حظرها.

وقامت هذه المظاهرات على الرغم من إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الخميس حظر أي تجمعات أو مسيرات مؤيدة للفلسطينيين، خرج عدة آلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب الدموية الدائرة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق الحركة التي تسيطر على قطاع غزة السبت الماضي عمليتها "طوفان الأقصى".

وعلى الرغم من الحظر، تجمع بضع مئات من المؤيدين للفلسطينيين وسط باريس في مجموعات منفصلة وسعت قوات الشرطة إلى منع تجمعها معا.

الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل الداخلية الفرنسي الحرب الدموية الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

مشهد أكشن على طريق أكتوبر.. إلقاء فتاة بملابس ممزقة من سيارة مسرعة

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم

على الرغم من حظرها.. مظاهرات مؤيدة لفلسطين في مدن فرنسا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من القدس ورام الله

الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخين على جنوب لبنان

تركيا تدعو مواطنيها للابتعاد عن جنوب لبنان

بعد عزل مكارثي.. مرشح ينسحب من السباق على رئاسة مجلس النواب الأمريكي

سادس يوم لطوفان الأقصى.. الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا في الخليل

برشقة صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف بلدة بئر سبع

ترشيحاتنا

وزير المالية: طرحنا 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 17 مسجدا اليوم

عاجل.. تعرض دبلوماسي في السفارة الإسرائيلية لدى الصين لعملية طعن

إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للحد من الكوارث

اليوم السابع للعدوان الإسرائيلي.. 100 شهيد و1000 جريح منذ الفجر في غزة

إقبال محدود بلجان دار الحكمة.. 50 صورة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها فورا| أخطاء شائعة تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل

فلسطيني محتضنا جثة رضيعته: كلنا هنموت ونجيلك| شاهد

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

طريقة عمل البيتزا السريعة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

خطفت منها الترند.. والدة نانسي نور زوجة تامر عاشور حديث السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ