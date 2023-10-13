شاهد.. انطلاق مليونية في شوارع طهران لمناصرة قطاع غزة

توافد العديد من المواطنين الإيرانيين، اليوم الجمعة، إلى ساحات العاصمة الإيرانية طهران وشوارعها للمشاركة في المظاهرة المليونية نصرةً لـ قطاع غزة ودعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته.

اندلعت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، في وقت سابق من اليوم، في عدة مدن فرنسية رغم قرار السلطات الفرنسية حظرها.

وقامت هذه المظاهرات على الرغم من إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الخميس حظر أي تجمعات أو مسيرات مؤيدة للفلسطينيين، خرج عدة آلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب الدموية الدائرة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق الحركة التي تسيطر على قطاع غزة السبت الماضي عمليتها "طوفان الأقصى".

وعلى الرغم من الحظر، تجمع بضع مئات من المؤيدين للفلسطينيين وسط باريس في مجموعات منفصلة وسعت قوات الشرطة إلى منع تجمعها معا.