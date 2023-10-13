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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تواجه كارثة إنسانية وصحية.. مناشدة عاجلة من الصحة الفلسطينية لدول العالم

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، من أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية وصحية.

 

وجددت الكيلة مناشداتها العاجلة لكل دول العالم بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة.


وكانت الوزيرة الفلسطينية قد حذرت من خطورة انتشار الأمراض والأوبئة في غزة وكارثة بيئية تمتد لخارج القطاع نتيجة الأحداث الدامية.


وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، اليوم الجمعة، من أن مستشفيات قطاع غزة على حافة الانهيار بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

 
وقالت المنظمة إن النظام الصحي في غزة قد ينهار اليوم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.
 
وأضافت: "وثقنا 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة ومقتل 11 عاملا صحيا".

 وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، تحذيرا عاجلا لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

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