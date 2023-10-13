ياسمين صبري: اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال غزة والطف بهم

دعمت الفنانة ياسمين صبري القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.
وكتب ياسمين صبري:"اللهم احفظ اطفال ونساء وشيوخ ورجال اهل غزة والطف بهم".
تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بعد زيارتها لمسجد الشيخ زايد بأبو ظبي.
وظهرت ياسمين بالملابس الإماراتية بعباءة موف مع بنطلون أبيض وحجاب باللون الابيض.
ونالت إطلالة ياسمين اعجاب الكثير من متابعيها بسبب ارتدائها الملابس المحتشمة والحجاب.
ومن المعروف عن ياسمين صبري انها ايقونة مصرية للموضة واللياقة ولكن اطلالاتها بالامارات ابهرت الكثير علي السوشيال ميديا واليكم الصور.