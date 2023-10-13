مشاجرة تنتهى بوفاة شخص وإصابة 3 آخرين في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبال (كهربائى "مصاب بجرح طعنى بالجسم وتوفى أثناء محاولة إسعافه" – وشقيقه "مصاب بعدة كدمات متفرقة بالجسم") .

وبسؤال المُصاب قرر بحدوث مشاجرة بينهما وكل من (3 أشخاص "من بينهم مُصابان بعدة جروح قطعية وكدمات بالجسم) ،جميعهم مقيمون بدائرة المركز ، وذلك لخلافات جيرة سابقه بينهم وعلى أثرها نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم.. وقام أحد المتهمين بإحداث إصابة شقيق المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.