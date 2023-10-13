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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الأوقاف: الوطن هو الشموخ والكبرياء وعلينا الالتفاف حول دولتنا

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو عمر

قال الدكتور أيمن أبو عمر خطيب الجمعة الأخيرة من ربيع الأول بالأوقاف، إنه لابد لنا أن ندرك خطورة ما يقف أمام الوطن من تحديات، وأن نعلم أن الله أمرنا بالثبات والحذر وأن نعد العدة في مواجهة المخاطر والأزمات.

خطبة الجمعة الأخيرة من ربيع الأول

ولفت من خلال خطبة الجمعة الأخيرة من ربيع الأول، من مسجد الدكتور محمود مدني بالواحات الداخلة محافظة الوادي الجديد تحت عنوان:"الوعي الرشيد"، إلى أنه من أهم النعم التي يجب الحفاظ عليها نعمة الأمن فهي عظيمة جليلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا".

وشدد على أن الأمن يقيم الدول والأوطان، وأن الإنسان بلا وطن حائر وضائع، وأن الوطن هو شموخ وكبرياء وعلى الإنسان أن يفتديه بالغالي والنفيس، مؤكدًا أن الحفاظ على الوطن واجب علينا جميعا، وأن نحذر وممتثلين لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا”.

ولفت إلى أن الأحداث تمر والبعض يتناسى أنه مع غياب الأمن يكون الجشع والاستغلال والخوف فقد دافع النبي وأصحابه عن أوطانه، مشددًا على أنه ينبغي علينا أن نلتف جميعا حول دولتنا وقياداتنا وجيشنا والحذر من الخلاف والشقاق والتنازع.

القوافل الدعوية

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، انطلقت اليوم الجمعة 13/ 10/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف بني سويف ( بندر بني سويف)
2- مديرية أوقاف المنيا (منقطين)
3- مديرية أوقاف الجيزة (العياط)
4- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ)
5- مديرية أوقاف الإسكندرية (محرم بك)
6- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون)
7- مديرية أوقاف الإسماعيلية ( فايد)
8- مديرية أوقاف أسيوط (أبو تيج)
9- مديرية أوقاف أســوان (دراو)
10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (الرياض)
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى يتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 17 ) مسجدًا اليوم الجمعة 13 / 10 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 244 ) مسجدًا منها ( 176 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة 
2. مسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة 
3. مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة 
4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة 
5. مسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة 
6. مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف دمياط
7. مسجد بدران - قرية حجاجة - فارسكور
مديرية أوقاف السويس
8. مسجد الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد البحري – قرية بطران – مركز مغاغة 
10. مسجد البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة 
مديرية أوقاف البحيرة
11. مسجد علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الجيزة
12. مسجد أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط
مديرية أوقاف شمال سيناء
13. مسجد الصفا – بئر العبد
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. مسجد الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
2. مسجد الصالحين – العزازية – دشنا 
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب 
مديرية أوقاف الغربية
4. مسجد الشيخ/ مصطفى إسماعيل – ميت غزال – السنطة

الجمعة خطبة الجمعة الجمعة الأخيرة من ربيع الأول الوعي الرشيد وزارة الأوقاف نشر الفكر الوسطي المستنير تصحيح المفاهيم الخاطئة القوافل الدعوية

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