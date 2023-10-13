ضبط المتهمين بإنهاء حياة كهربائي وإصابة شقيقه في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط المتهمين بقتل كهربائي وإصابة شقيقه دائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد تامر موسي مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ إحدى المستشفيات بإستقبال (كهربائى "مصاب بجرح طعنى بالجسم وتوفى أثناء محاولة إسعافه" – وشقيقه "مصاب بعدة كدمات متفرقة بالجسم").



وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ تبين حدوث مشاجرة بين شقيقين توفي احدهما خلال محاولة اسعافه اثر اصابته بجرح طعنى، وكل من (3 أشخاص "من بينهم مُصابان بعدة جروح قطعية وكدمات بالجسم) ،جميعهم مقيمون بدائرة المركز .



وذلك لخلافات جيرة سابقه بينهم وعلى أثرها نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم.. وقام أحد المتهمين بإحداث إصابة شقيق المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" والتى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين ايام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.