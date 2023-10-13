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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد الحرام يبكي خلال الدعاء لأهل فلسطين.. شاهد

الشيخ أحمد بن طالب
الشيخ أحمد بن طالب بن حميد

توجه الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، بالدعاء إلى أهل فلسطين، وقال (اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين وكن معهم معينا وظهيرا ومؤيدا).

وبكى خطيب المسجد الحرام، في نهاية خطبة الجمعة اليوم، أثناء الدعاء لأهل فلسطين، ولم يتمالك نفسه من البكاء ولم يقدر على منع عيناه من الدموع.

ودعا خطيب المسجد الحرام لأهل فلسطين (اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ برحمتك أن يغتالوا من تحتهم).

اللهم كن للمسلمين في فلسطين معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، اللهم ارحم ضعفهم وارحم قتلاهم، وكتب أجر الشهادة لقتلاهم.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي في معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا.

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