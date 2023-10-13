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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري: سنظل داعمون لأشقائنا العرب بكامل إمكانياتنا وأبد الدهر

عيد عبد الهادي
عيد عبد الهادي

ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، مشيرا إلى أن الرئيس كان حريصا على توضيح الموقف المصري تجاه التطورات الراهنة في قطاع غزة، والذي أكد خلالها على ثبات الرؤية المصرية من دعم أشقائها في فلسطين، وتكريس جهودها كاملة لتحقيق السلام المنشود ووقف الصراعات الصفرية التي لا تنتهي غير بالخراب والدماء وإهدار الأرواح البشرية.

 

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن الرئيس السيسي وجه بالعديد من الرسائل الهامة للجانب الإسرائيلي المحتل بضرورة إعادة النظر في حصار قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإخراج المدنيين والنساء والأطفال من حدة الانتقام الغاشم، فضلا عن أن تحذيره للفلسطينيين بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، إشارة هامة تعكس مدى أهمية تلك القضية على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية.

 

وأشار إلى أن مصر لم تتخلى يوما واحدا عن أشقائها في فلسطين ودائما ما تندد بحقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي وكافة المقررات الشرعية التي اعترفت بأراضيهم، مشيراً إلى أن مصر لن تتخلى عن تقديم كافة مساعيها سواء المتعلقة بتوفير المساعدات والامدادات للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، أو تدخر جهدا في كافة أشكال الوساطة بين الطرفين من أجل العودة مرة أخرى للمسار التفاوضي القائم على حل الصراعات بمزيد من الحلول السلمية التي لا تتأذى معها الأرواح البشرية.

 

وأضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن الدولة المصرية ستظل دائما في صدارة دول المنطقة التي تدافع عن قضايا أشقائها دون أي تخاذل، فضلا عن حرصها الشديد على إنهاء الصراعات دون التدخل أو فرض أي شكل من أشكال الوصاية، الأمر الذي يعكس مدى ثبات الموقف المصري تجاه كافة تحديات المنطقة العربية.

 

وأوضح أن الرئيس وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يحدث الآن للمدنيين في قطاع غزة، وضرورة اتخاذ موقف حاسم للضغط لى الجانبين لوقف الاقتتال والعودة مرة ثانية إلى إعلاء لغة العقل وضبط النفس لأقصى درجة من أجل التوصل لحلول جذرية لتلك القضية.

عيد عبد الهادي الحرية المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين

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