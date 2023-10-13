اخلوا المدينة فورًا.. تطورات ضرب غزة والإعلان عن مصرع 13 أسيرا إسرائيليا

الأمم المتحدة: أكثر من 400 ألف فلسطيني فروا من منازلهم

قدمت مذيعة صدى البلد رانيا أيمن تغطية حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وفي تصعيد جديد اليوم الجمعة، أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة بضرورة انتقال جميع الفلسطينيين شمالي غزة لجنوب القطاع خلال 24 ساعة.

وناشدت المنظمة بقوة إلغاء طلب إسرائيل نقل سكان شمالي غزة إلى جنوبها لتجنب وضع كارثي، ويصل عدد السكان الذين طالبت إسرائيل بانتقالهم إلى جنوب قطاع غزة قد يصل إلى نحو مليون و100 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال : لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك.

"ممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج"،يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية.

ووصف مسؤول بحركة حماس الفلسطينية إن طلب إسرائيل رسميًا من الأمم المتحدة نقل سكان شمالي غزة إلى جنوبها، هو دعاية زائفة.

ودعا المسئول المواطنين في غزة لعدم الانسياق وراء التحذيرات الإسرائيلية الدعائية والمضللة, ويسري نداء إسرائيل على على جميع موظفي الأمم المتحدة.

وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.

ودعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس اليوم الجمعة، إلى النفير العام في لبنان والمخيمات الفلسطينية دعمًا لقطاع غزة.

وفي رقم صادم، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 400 ألف فلسطيني فروا من منازلهم في قطاع غزة حتى الآن.

ولقي 23 من عمال الإغاثة مصرعهم منذ بدء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس، وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن النزوح الجماعي من قطاع غزة مستمر.

وارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا إلى 25% خلال آخر 24 ساعة ليتجاوز الآن 423 ألف شخص يعيش أكثر من ثلثيهم في مدارس وكالة جوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وأعلنت وكالة الأونروا، نقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء القطاع ومغادرة السكان.

وأضافت الأونروا في بيان لها نشرته عبر صفحتها على منصة إكس، أنها تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الوكالة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت فصائل المقاومة عن مصرع 13 من الأسرى لديهم، في القصف الإسرائيلي بالأمس.

وعن الوضع الصحي في غزة والمستشفيات، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، من أن مستشفيات قطاع غزة على حافة الانهيار بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأكدت المنظمة إن النظام الصحي في غزة قد ينهار اليوم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، وكان كشف محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، عن آخر مستجدات الوضع الصحي في قطاع غزة.

وذلك بعد استمرار القصف لليوم السابع على التوالي، وأكد على أن الاحتلال هاجم مركبات للهلال الأحمر رغم أنها محمية دوليًا.

وقال"نعد متطوعينا للتعامل مع سيناريوهات تشابه الوضع الحالي ونعتبر أنفسنا شريان الحياة لمواطنينا".

وكانت قد أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية سموها "طوفان الأقصى"، فجر السبت.

وكانت هذه العملية ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

و في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت إسرائيل منذ السبت الماضي، تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد طالب إسرائيل الاثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

وفي إطار المساعدات المصرية لفلسطين، ينتشر داخل محافظات مصر المختلفة اليوم، حملات التبرع بالدم لأسر وعائلات المحافظات.

لدعم وإنقاذ ضحايا غزه بدولة فلسطين والتي تتعرض لوابل من الاعتداءات المستمرة من جانب جنود احتلال الكيان الإسرائيلي طوال الأسبوع الماضي.

وتسعى مؤسسات المجتمع المدني لجمع أكبر حشد من المتبرعين بالدم ومشتقاته.

وأعلنت مصر أمس في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ووصلت مساعدات أردنية إلى مطار العريش، أمس الخميس، استعداداً لوصولها لغزة.