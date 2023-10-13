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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 27 تعديا على أراض زراعية وبناء مخالف بـ7 مراكز

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 27 حالة تعدي على أراضي زراعة وحالات بناء مخالف بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة هي القوصية وصدفا وأبوتيج والبداري والفتح وأسيوط وحي شرق خلال الحملات المكثفة التي يتم شنها دوريًا تنفيذًا لخطة الدولة في هذا الشأن وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مشددا على عدم التهاون في التصدي لأية مخالفات وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


كان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لرصد كافة التعديات وأعمال البناء والمخالف وبذل المزيد من الجهود لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية مع الإيقاف الفورى لكافة أشكال البناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.
 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة تمكنت من إزالة 8 حالات تعدي على أراض زراعية منها 6 حالات بقرية بني قرة وحالة إزالة فورية بقرية المنشأة الكبرى وحالة ردم قواعد تعدي على أراضي زراعية بقرية فزارة بالمركز بمشاركة مصطفى فتحي نائب رئيس المركز وصالح البارودي رئيس قرية المنشأة الكبرى ورباح حمدى محمود رئيس الوحدة المحلية ببني قرة ومسئولي الإدارة الهندسية والمتابعة والإدارة الزراعية والتنظيم.

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وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز بتنفيذ حملات تم خلالها إزالة 6 حالات تعدي منهم 5 حالات بقرية عرب مطير عبارة عن حالتين تعدي على أراض زراعية ببناء أسوار بطول 17 متر ومساحة قيراط وحالة تعدي على أرض أملاك دولة زراعة وفك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي وفك شدة خشبية لعمدان داخل حيز العمراني منزل بدون ترخيص على مساحة 100متر تقريبا بالإضافة إلى إزالة تعدي ببناء سور على أرض زراعية بقرية الاطاولة بجوار كوبرى مخيمر وذلك بمشاركة علي عطا نائب رئيس المركز علي وعمرو اسماعيل رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


وفي مركز صدفا تم تنفيذ إزالة لعدد 5 حالات تعد خلال حملات تحت إشراف خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا منهم حالتين إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية الشناينة بالوحدة المحلية بالبربا و3حالات إزالة فورية  لتعدي على أرض زراعية بالوحدة المحلية بالدوير وفي مركز البداري تم التصدي لمحاولة تعدي على أرض زراعية بالمركز وتم تحرير المحاضر اللازمة بحضور فني التنظيم والأملاك والزراعة وجاري المتابعه والتصدي لأي أعمال حفاظًا علي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.


ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حيث تم إزالة ٣ حالات تعدى على أرض زراعية بقرية الاقادمة التابعة للوحدة المحلية بدوينه وحالة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية باقور فضلا عن إزالة شدة خشبية بمنطقة خلف الساحة الشعبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحه 80 متر تقريبًا وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء قرى دوينه وباقور ومسئولي الإدارة الزراعية والإزالات بالمركز وفي حي شرق مدينة أسيوط نفذت الوحدة المحلية برئاسة عبداللطيف فضاله رئيس الحي وبمشاركة سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبا رئيس الحي ومسئولي الاشغالات والمتابعة حملات للرصد الميداني وتم  إزالة سقف دور رابع علوي بمنطقة شارع رياض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفي مركز أسيوط وفي إطار المتابعة المستمرة لمنع أية تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط وفور الابلاغ عن وجود تعدى على أرض زراعية بحوض أبو كلام توجه حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط برفقه شنودة موسى نائب رئيس المركز وعلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد  ومسئولى التنظيم وحملة الازالات بالمركز وتم ازالة المخالفة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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