لتفعيل المشاركة المجتمعية.. محافظ أسيوط يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك بمكتبه

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك لبحث أوجه التعاون وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم مشروعات التنمية .. جاء ذلك بحضور القمص إيليا فرنسيس وكيل المطرانية والقمص مرقس يوسف مدير عام العلاقات العامة والقمص متاؤوس أديب مدير مكتب التنمية والأب يوساب مهني مدير معهد المشورة والأب مخلص مصري مدير مدارس الفرنسيسكان.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بوفد الايبارشية مؤكدًا على قوة العلاقات الودية بين المحافظة والكنيسة الكاثوليكية لافتًا إلى تعاظم النموذج الوطني في ظل القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى أرسى قيم المواطنة والانتماء لوطننا الغالي مصر ومضاعفة روح الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو رفعة وطننا الغالي مشيراً الى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للكنيسة في مختلف مجالات التنمية بالمحافظة استكمالًا لمسيرة التنمية.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – بعض مشروعات التنمية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة القطاعات وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه رئيس الجمهورية وكان لمحافظة أسيوط النصيب الأكبر من خلال تطوير 149 قرية بعدد 894 تابعًا بنطاق 7 مراكز على مستوى المحافظة وتم ويجرى تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن وجارى الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف قرى مركزى القوصية ومركز أسيوط.



من جانبه وجه مطران الاقباط الكاثوليك بأسيوط والوفد المرافق له التهنئة لمحافظ أسيوط بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة مشيداً بالانجازات التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى المجهودات التي يقوم بها محافظ أسيوط في كافة المجالات والتي تترجم إنجازات مملوسة خاصة الجهود الرامية نحو تطوير البنية الاساسية واستكمالها من مشروعات مياه وصرف صحي واتصالات وغاز طبيعي ومشروعات رصف بجانب المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي تتم على أرض المحافظة مؤكدًا على وحدة الصف والتعايش السلمي وتكريس مبدأ المواطنة والعمل تحت شعار الإخلاص والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته مؤكدًا على الدور المجتمعى للكنيسة الكاثوليكية فى قطاعات الصحة والتعليم ودعم جهود التنمية وتنفيذ برامج التوعية ودعم المشروعات الصغيرة وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ودعمهم لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

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