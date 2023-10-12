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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي وأعمال التطوير بالمبنى الملحق

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي وأعمال التطوير بالمبنى الملحق لها للوقوف على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين 

 بدأ محافظ أسيوط برفقة الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والدكتور أحمد سعد مدير مستشفى المبرة ، وبعض الأطباء والعاملين بالمستشفى جولتهم بتفقد سير العمل بقسم الاستقبال والمعمل والفحص والاصابات وحالات الطوارئ واستقبال الأطفال وCPR للوقوف على سير العمل ومدى تقديم الخدمات واستمع للمرضى ومرافقوهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين بمستشفى المبرة وقطاع التأمين الصحي بكافة فئاتهم والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمة بشكل لائق.


كما تفقد المحافظ مشروع تطوير ودعم مستشفى المبرة التطوير بالمبنى الملحق به حيث يشمل المرحلة الخامسة منه المبنى (د) والذي يضيف عدد 80 سرير للمستشفى ليصبح إجمالي عدد الأسرة 155 سرير بينهم 17 سرير استقبال و120 سرير للأقسام الداخلية و18 سرير عناية مركزة و14 سرير للحضانات و10 أسرة لغرف العمليات و17 سرير للغسيل الكلوي و27 سرير للعلاج الكيماوي وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ في المشروع وما وصل إليه مراحل التنفيذ به موجهاً بضرورة دفع وتيرة العمل بالمستشفى والمبنى الملحق له لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

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وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية سواء من خلال جولاته الميدانية أو اجتماعاته أو التقارير الدورية للقطاع الصحي بالكامل بكافة ربوع المحافظة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي وتوفير أماكن لائقة للمواطنين تقدم خدمة مميزة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على النهوض بالمنظومة الصحية إلى مستويات أعلى بكافة الطرق الممكنة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وهو ما يظهر جلياً في الأجهزة الطبية التي يتم توريدها بأعلى المعايير والمواصفات وتشغيل وإنشاء وتطوير بالمستشفيات العامة والمركزية والنموذجية خلال الأونة الأخيرة.

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