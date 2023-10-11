محافظ أسيوط: استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة بكافة مراكز ومدن المحافظة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للامكانات المتاحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.



كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية باستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لها ومتابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.



وطبقًا لتوجيهات محافظ أسيوط قام محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بشوارع مدينة ديروط من تركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة الأقل من 6 متر والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف إليها حيث تابع تركيب بلاط الانترلوك بشارع عبدالمولى وشارع الامام حنفى شارع الطاحونة سابقا المتفرع من شارع الثلاثين وشارع عطفة ابن أبوحنبل متفرع من شارع الإمام حنفي ومتفرعاته الداخلية بمنطقة عزبة أبوجبل وأكد رئيس المركز على استمرار المتابعة الدائمة للأعمال للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية لافتاً إلى تكليف كل من حسام خديوي وحسام عبدالناصر نائبا رئيس المركز ونصر الدين ناجى راتب مدير الإشغالات وفريق الإشغالات بمتابعة الأعمال دوريا وبذل مزيد من الجهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكافة للمواطنين وفقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد الذي شدد على متابعة الأعمال ومراحل التنفيذ أولاً بأول.