محافظ أسيوط: الدولة أعدت بنية تحتية لدعم أبنائنا وتوفر لهم المناخ للابتكار والإبداع

قال محافظ أسيوط عصام سعد إن الدولة أعدت بنية تحتية جيدة لأبنائنا ونمتلك حاليًا العديد من الإمكانيات والوسائل التي تسهم في دعم أبنائنا "قادة المستقبل" وتوفر لهم المناخ الملائم للابتكار والإبداع.

جاء ذلك خلال إعلان المحافظ اليوم عن مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" وكيفية التقديم فيها والتي انطلقت في دورتها الرابعة لعام 2024 ابتداءً من 1 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2023 برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وذلك للنشء من عمر 5 سنوات وحتى 18 عاما؛ بهدف الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة ورؤية مصر 2030.



ووجه محافظ أسيوط، بتكثيف الإعلان والتوعية بضرورة المشاركة في مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" وكيفية التقديم، موجها بضرورة التشبيك بين الجهات المختصة سواء التعليمية أو الثقافية أو الشبابية لمتابعة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بالتقدم للمسابقة واختيار عدد كبير من النماذج الموهوبة من أبناء أسيوط في كافة المجالات مع تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة خلال سير عملية التقدم للمسابقة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في دعم المسابقة لإبراز العناصر الموهوبة وأصحاب الابتكارات من الأطفال لتوفير البيئة المناسبة لهم وتعليمهم وتدريبهم بالشكل الأمثل ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل.