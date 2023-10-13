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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجارية لإنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن إنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة ضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة.
 

 تفقد محافظ أسيوط أعمال إنشاء المركز والتي قاربت على الانتهاء حيث يجري تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية ليتم بعدها تجهيز المركز وتأثيثه تمهيداً لافتتاحه قريباً.


وشدد المحافظ علي ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من إنشاء وتجهيز المركز في أسرع وقت ممكن الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

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وأكد اللواء عصام سعد أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يعد أحد أهداف رؤية مصر 2030 لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة حيث يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية لافتا إلى أن المركز يهدف إلي تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليل زمن الاستجابة للحدث والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات.


وأشار المحافظ إلى أن مركز السيطرة الموحد يتم من خلاله التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة مما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات استكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي والجمهورية الجديدة.


يذكر أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تهدف الشبكة على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

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