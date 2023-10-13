جرائم حرب .. العفو الدولية تعلن استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أنها تجري تحقيق في استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للفسفور الأبيض في قصف قطاع غزة بما في ذلك غارة بالقرب من فندق بالمدينة.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إنها تتحقق من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض.

وشددت منظمة العفو الدولية، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لابد أن تعيد فورا إمدادات الكهرباء في قطاع غزة ورفع الحصار غير القانوني على القطاع منذ 16 عاما.

وأشارت منظمة العفو الدولية في بيانها، إلى أن العقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة غير إنساني ويرقى إلى جريمة حرب.

وفي وقت سابق، اتهمت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في ردها العسكري على المقاومة الفلسطينية.

وقالت المنظمة الحقوقية: "هناك سياسة انتقامية إجرامية جارية"، مشيرة إلى أن إسرائيل أسقطت مئات الأطنان من القنابل على قطاع غزة.

وأضافت: "من بين القتلى، وبعضهم لا يزال محاصرا تحت الأنقاض، هناك عائلات بأكملها تم القضاء عليها في قصف واحد، بما في ذلك ما لا يقل عن 140 قاصرًا و 105 نساء".