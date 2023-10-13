وزير الشباب يتابع برامج الإعداد والمعسكرات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلي الأولمبياد وهو الهدف الأسمى.

وأشار "صبحي" في بيان، إلى أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطالاً رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا على المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.

وأضاف أشرف صبحي أن حوكمة "المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي"، وتاريخ تنفيذ البرنامج، وبوادر ثماره في مختلف البطولات التي شارك بها لاعبو ولاعبات المشروع، وطبقاً لدراسات اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كمال درويش للاعبي المشروع القومي الموهبة والبطل الاوليمبي، فإننا نستهدف أكثر من 20 ميدالية أوليمبية متنوعة خاصة مع استمرار وجود المنافسات الخاصة برفع الأثقال والخماسي الحديث خلال منافسات أولمبياد لوس انجلوس 2028.

وتأهل حتى الآن 63 رياضيا، من 9 رياضات، هي "كرة الطائرة، كرة القدم، الرماية، الجمباز الإيقاعي، مصارعة، السباحة، تنس الطاولة، الملاكمة، الخماسي الحديث"، لتصبح مصر أكثر دولة عربية وإفريقية تأهلا للاعبين.