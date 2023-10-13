وزير الخارجية الأردني: المناطق الآمنة يجب أن تكون داخل حدود غزة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، أنه يجب التركيز على كيفية الخروج من الكابوس الذي يجتاح قطاع غزة والمنطقة برمتها، وكيفية خفض التصعيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من الأشخاص في غزة، الذين ليس لديهم إمكانية للوصول إلى الطعام والمياه والمأوى.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، أن دوامة العنف هذه، التي أثبت الزمن أنها ستؤدي إلى تدهور الأوضاع، يجب التفكير في كيفية إنهاء هذا التصعيد الخطير، بحسب تصريحاته لشبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية.

وأكد "الصفدي" أن الموقف الأردني الراسخ يدين قتل المدنيين من الجانبين، وأن كل حياة مهمة، سواء كانت حياة فلسطيني أو إسرائيلي، وكلما كانت هناك المزيد من خسارة الأرواح؛ كلما أصبح الخروج من هذه الأزمة التي دُفعنا نحوها أكثر صعوبة.

وأردف بالقول، "فيما يتعلق بالمناطق الآمنة، يجب أن نكون حذرين أيضا بأنها يجب أن تكون داخل حدود غزة، لا يمكن تهجير السكان أو نقلهم".

وكان الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيرا لسكان قطاع غزة بضرورة التوجه من شمال القطاع إلى جنوبه قرب الحدود المصرية، ورغم نزوح عدد من الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قوافل النازحين وارتكب مجزرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.