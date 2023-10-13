أشرف العشماوي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

فاز الكاتب الروائي أشرف العشماوي، بجائزة كتارا للرواية العربية، كأفضل رواية عربية في الدورة التاسعة للجائزة، عن روايته الصادرة العام الماضي 2022 عن الدار المصرية اللبنانية تحت عنوان «الجمعية السرية للمواطنين».

يرصد الروائي أشرف العشماوي، في روايته، «الجمعية السرية للمواطنين»، تحولات نصف قرن في الحياة المصرية، سواء علي المستوي السياسي في السبعينيات وتمدد التيارات الدينية المتأسلمة وسياسات الانفتاح الاقتصادية، وظهور الطبقات الثرية الطفيلية المجهول مصدر ثرواتها ـ غريب إسماعيل نموذجا ـ مرورا بالثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، حيث تخلت الدولة عن دورها في كافة القطاعات، وتركت للمصريين تدبير شئون حياتهم، لتستغل التيارات الدينية كالإخوان هذه الثغرة لتنشر أفكارها وتجند أتباعها مقابل الخدمات التي تقدمها والتي تخلت عنها الدولة.



وهو ما يظهر جليا في شخصية "مدحت الصيدلي"، والذي يتراوح في مواقفه تبعا لمصالحه، فتارة يكون في صف أهالي عزبة الوالدة وتارة أخري يكون بجانب غريب أبو إسماعيل، في دلالة واضحة علي إعلان جماعة الإخوان عدم مشاركتها في ثورة 25 يناير 2011، والذي يعلن عنه بوضوح المشهد الختامي في الرواية عندما ينسحب مدحت الصيدلي من بين أهالي العزبة خلال تصديهم لمحاولات هدم المكتبة والمغزل وقاعة الفنون.