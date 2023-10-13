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برلمان

الإصلاح والنهضة: أحمد الطنطاوي مطعم بأفكار الإخوان.. ونتعجب من دعم الحركة المدنية له

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مواقف وتوجهات أحمد الطنطاوي، لا تعبر عن القوى المدنية، وإنما تميل إلى توجهات جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن موقفه من قضية ختان الإناث، يعكس تلك التوجهات التي يحملها.

وأضاف "عبد العزيز"ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أحمد الطنطاوي مطعم بفكر تيار الإسلام السياسي، وبيئته الاجتماعية التي تتعارض مع فكر التيار المدني، والذي كشفت عنه عضو حزب المحافظين نيفين إسكندر، ولم يتحمله الطنطاوي، وتهرب من الإجابة؛ ليعلن عن انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، لعدم تمكنه من جمع عدد التوكيلات المطلوب للترشح.

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة،: "هذا الموقف يدل على أن دعم أحزاب الحركة المدنية له حو حمق الكبير؛ لأن أفكاره قديمة، كما أنه مرشح الإخوان، وأستغرب كيف لحركة شاركت في 30 يونيو أن تدعم هذا الفكر".

وتسببت نيفين إسكندر، عضو حزب المحافظين في إنهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم والذي أعلن فيه أحمد الطنطاوي انسحابه من الانتخابات الرئاسية، لعدم جمع التوكيلات اللازمة.

وهاجمت إسكندر أحمد الطنطاوي بسبب موقفه من ختان الإناث، قائلة: "لن أدعمك لأنك مش واضح في قضايا كبيرة"، ولم يستطع الطنطاوي الرد إلا بقوله: "أنا لم أجرح أي بنت أو ست قابلتها فى حياتي"، في تهرب واضح من الإجابة عن سؤالها.

لتحرجه عضو المحافظين قائلة: "هذا ليس إجابة سؤالي"، ليصمت الطنطاوي ويضطر لإنهاء المؤتمر الصحفي.

وأعلن أحمد الطنطاوي انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية بعد فشله في جمع التوكيلات اللازمة.

وقال أحمد الطنطاوي، إنه مع انتهاء تلك الحملة، بعد الفشل في الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح في الانتخابات الرئاسية؛ سيعلن عن بدء مشروع جديد، قائلا: "آن الأوان لثورة 25 يناير  أن يتبلور لها مشروعا سياسيا".

أحمد الطنطاوي الحركة المدنية الإخوان ختان الإناث

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