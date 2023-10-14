قد ينهي حياتك.. طبيب يحذر من الإفراط في تناول فيتامين B

تعد الفيتامينات من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته، وعلى الرغم من أن فيتامين B ضروري لوظائف متعددة في الجسم؛ إلا أنه يُنصح بتجنب الإفراط في تناوله.

ةوهناك بعض الأسباب التي قد تدعو الأطباء إلى تحذير من الإفراط في تناول فيتامين B، وفقا لما نشره موقع هيلثي، وتشمل ما يلي:

1. تفاعلات الدواء: بعض أشكال فيتامين B قد يتداخل مع بعض الأدوية، مثل الأدوية المضادة للصرع وبعض أدوية الباركنسون والمضادات الحيوية.

ويمكن أن يؤثر هذا التداخل المحتمل على فعالية الدواء أو يزيد من خطر حدوث آثار جانبية. لذلك، ينبغي للأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية استشارة الطبيب قبل تناول فيتامين B بجرعات عالية.

2. احتمالية السمية: فيتامين B هو فيتامين مائي، مما يعني أن أي زائدة عن الحاجة اليومية للجسم ستُطرح من الجسم عبر البول. ومع ذلك، في حالة تناول جرعات عالية جدًا من فيتامين B قد تحدث بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان والقيء وآلام البطن واضطرابات الجهاز الهضمي. لذا، يُنصح بتجنب تناول جرعات زائدة من فيتامين B.

3. التفاعلات المحتملة مع حالات صحية معينة: في بعض الحالات، قد يكون هناك تأثير سلبي للإفراط في تناول فيتامين B على حالات صحية معينة. فعلى سبيل المثال، الإفراط في تناول فيتامين B6 يمكن أن يتسبب في أضرار عصبية في الجسم. لذلك، ينبغي للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مثل الأمراض الكلوية أو مشاكل في الكبد استشارة الطبيب قبل تناول فيتامين B بجرعات عالية.

ومع ذلك، يجب أن تعلم أن فيتامين B ضروري لصحة الجسم ويجب تضمينه في النظام الغذائي بكميات معتدلة. إذا كنت تعتقد أن هناك حاجة لزيادة تناول فيتامين B، يُنصح بالتشاور مع الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الجرعة الملائمة والمخصصة لحالتك الصحية الفردية.