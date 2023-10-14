عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قد ينهي حياتك.. طبيب يحذر من الإفراط في تناول فيتامين B

قد ينهي حياتك..
قد ينهي حياتك.. طبيب يحذر من الإفراط في تناول فيتامين B

تعد الفيتامينات من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته، وعلى الرغم من أن فيتامين B ضروري لوظائف متعددة في الجسم؛ إلا أنه يُنصح بتجنب الإفراط في تناوله.

ةوهناك بعض الأسباب التي قد تدعو الأطباء إلى تحذير من الإفراط في تناول فيتامين B، وفقا لما نشره موقع هيلثي، وتشمل ما يلي:

txt

ماذا تعرف عن السيكوباتية؟

txt

هل التصوير الفوتوغرافي يساعد في تحسن الصحة العقلية؟

1. تفاعلات الدواء: بعض أشكال فيتامين B قد يتداخل مع بعض الأدوية، مثل الأدوية المضادة للصرع وبعض أدوية الباركنسون والمضادات الحيوية. 

ويمكن أن يؤثر هذا التداخل المحتمل على فعالية الدواء أو يزيد من خطر حدوث آثار جانبية. لذلك، ينبغي للأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية استشارة الطبيب قبل تناول فيتامين B بجرعات عالية.

2. احتمالية السمية: فيتامين B هو فيتامين مائي، مما يعني أن أي زائدة عن الحاجة اليومية للجسم ستُطرح من الجسم عبر البول. ومع ذلك، في حالة تناول جرعات عالية جدًا من فيتامين B قد تحدث بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان والقيء وآلام البطن واضطرابات الجهاز الهضمي. لذا، يُنصح بتجنب تناول جرعات زائدة من فيتامين B.

3. التفاعلات المحتملة مع حالات صحية معينة: في بعض الحالات، قد يكون هناك تأثير سلبي للإفراط في تناول فيتامين B على حالات صحية معينة. فعلى سبيل المثال، الإفراط في تناول فيتامين B6 يمكن أن يتسبب في أضرار عصبية في الجسم. لذلك، ينبغي للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مثل الأمراض الكلوية أو مشاكل في الكبد استشارة الطبيب قبل تناول فيتامين B بجرعات عالية.

ومع ذلك، يجب أن تعلم أن فيتامين B ضروري لصحة الجسم ويجب تضمينه في النظام الغذائي بكميات معتدلة. إذا كنت تعتقد أن هناك حاجة لزيادة تناول فيتامين B، يُنصح بالتشاور مع الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الجرعة الملائمة والمخصصة لحالتك الصحية الفردية.

فيتامين B الفيتامينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تحذر إسرائيل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. عمرو أديب يشن هجوما حادا على قوات الاحتلال| توك شو

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

حادث هز قلوب 4 محافظات .. تفاصيل مأساوية في انقلاب أتوبيس سوهاج

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

الأمم المتحدة: تقديرات بفرار الآلاف في غزة بعد الإنذار الإسرائيلي

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

موضوعات متعلقة

عوامل بيئية ونفسية.. ما هى الأسباب المحتملة للشخصية السيكوباتية

أضرار ومضاعفات الإصابة بالسيكوباتية.. تعرف عليها

ماذا تعرف عن السيكوباتية؟

هل التصوير الفوتوغرافي يساعد في تحسن الصحة العقلية؟

علامات أولية تدل على سرطان الحلق.. انتبه

فاكهة شهيرة تحمي من السكري وتساعد على إنقاص الوزن.. تعرف عليها

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على معدة فارغة؟

احرص على تناولها.. 7 مشروبات تساعد في تنظيف الكلى

ترشيحاتنا

تجاوزت الـ 70 عاما .. نظام غذاء سيدة فرنسا الأولى يتحدى الشيخوخة

استعداد روسيا للتدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. وموقف بوتين بشأن طوفان الأقصى|فيديو

التطبيق اليوم| بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع.. وتغريم هؤلاء 2 مليون جنيه

متحف الطفل ينظم احتفالية باليوم العالمي للفتاة.. اليوم

سرعة ترخيصها أو تسليم لوحاتها.. الداخلية تحذر أصحاب السيارات المتروكة بالشوارع

اليوم العاشر والأخير.. الهيئة الوطنية تواصل تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضها تليفزيونياً.. تعرف على أحداث أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة "

أصغر متجر في العالم يثير جدل لن تتوقع السبب .. ما القصة؟

فى ذكري وفاته.. سر رفض محمود ياسين ترشيح شهيرة لأعماله وحقيقة اصابته بالزهايمر

إعلان لعجوز مع بيتزا.. يورط مطعماً ويثير جدل رواد السوشيال ميديا

فيديو

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

أصالة بفستان مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني فى أحدث ظهور|شاهد

الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وعلاقته بالدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ