اتحاد طلاب هندسة القاهرة ينظم زيارة لبانوراما حرب أكتوبر بمناسبة ذكرى النصر

تعلن اللجنة الثقافية والاعلامية باتحاد الطلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب عن إقامة زيارة إلي بانوراما حرب أكتوبر .

وذلك تتابعا مع الاحتفالات بنصر أكتوبر حرب ، على أن تكون الزيارة يوم السبت الموافق 14/10

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جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، تواصل كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية، إطلاق القوافل الطبية المجانية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وذلك ضمن جدول زمني مقرر، حيث أطلقت الكلية القافلة الرابعة لمنطقة الطالبية شارع فيصل بمحافظة الجيزة.





وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالقافلة بلغت 567 حالة تضمنت 250 حالة كشف عام، و27 حالة خلع للأطفال، و25حالة للتنظيف، و3 حالات حشو عادي، وحالتى حشو عصب، و27 حالة خلع للكبار، بالإضافة إلى تحويل 60 حالة لمستشفي الكلية لاستكمال العلاج، وتحويل 125 حالة للكشف المبكر عن أورام الفم، مشيرًا إلى تنظيم القافلة عدة حملات توعية حول صحة الفم والأسنان، وصرفت الأدوية بالمجان على المواطنين.