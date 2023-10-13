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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يختار مصر للمنحة الدولية كأول دولة عربية أفريقية

صدى البلد

عقد مجلس الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، اجتماع مع الأسكتلندي جون شيرار مدير التطوير بالاتحاد الدولي عن القارات الست والبحريني جعفر إبراهيم مسؤولو التدريب في الاتحاد الدولي والكيني جيف أوموكيكي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي والمغربية رجاء رشدي مسؤول التدريب بالاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الدكتور أحمد رضا مسؤول التطوير بالاتحاد الأفريقي.

وتم خلال الاجتماع طرح العديد من الأمور الخاصة بالتعاون بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة وأسفر عنه العديد من النقاط الهامة وعلى رأسها:

قرر مسؤولو الاتحاد الدولي منح مصر منحة لمدة 4 سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لتطوير اللعبة في كافة مجالاتها بعد المستوى المبهر والتطور الهائل الذي شهدته رياضة الريشة الطائرة خلال الأونة الأخيرة من الأنشطة المحلية والمشاركات دولية وعمل بروتوكولات مع جامعات مصرية وزيادة عدد الأندية ونشر اللعبة في مصر.

وأكد مسؤولو الاتحاد الدولي رضاهم التام على البنية التحتية التي شاهدوها أثناء بطولة مصر الدولية وحسن التنظيم وهو ما أكد لهم أن الاتحاد الوطني يسير بخطوات مميزة وواسعة وهو ما كان له إثر كبير في اختيار الاتحاد المصري من ضمن 150 دولة للمنافسة على هذه المنحة ثم تم تصفيتهم لـ15 دولة قبل فوز مصر بالمركز الأول من أجل تنفيذ برنامج المنحة لتكون مصر هي صاحبة الريادة في أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بناءً على تقييم الاتحاد الدولي لأعضائه من خلال الاستبيان الذي تم بمعرفة مسؤولي التطوير بالاتحاد الدولي بناءً على ما تم إنجازه من الاتحاد المصري والقفزة الهائلة لمستوى ونتائج الريشة الطائرة خلال الفترة الماضية.

كما أبدى مسؤولو الاتحاد الدولي طرح فكرة إنشاء مركز تطوير ليكون الأول في أفريقيا على أن يكون مقره في مصر من أجل استضافة معسكرات الفرق وعمل الدورات التدريبية واعداد الكوادر الإدارية وكذلك تطوير الأمور التحكيمية ونشر اللعبة لكافة دول القارة السمراء وذلك خلال اللقاء المزمع إقامته مساء غدًا السبت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ووجه مسؤولو الاتحاد الدولي شكرهم لذويهم في الاتحاد المصري على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية وعلى حسن الاستضافة والاستقبال وما تم من الدورات التدريبية الإدارية التي تمت أثناء بطولة مصر الدولية إضافة إلى الدورة التدريبية الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة والمزمع إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

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