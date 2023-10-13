كيلو هيروين.. حبس تاجر سيارات ومندوب مبيعات لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة الشروق الجزئية حبس تاجر سيارات، ومندوب مبيعات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بفحص المضبوطات وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر سيارات ، ومندوب مبيعات "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.