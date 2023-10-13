عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيلو هيروين.. حبس تاجر سيارات ومندوب مبيعات لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية حبس تاجر سيارات، ومندوب مبيعات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بفحص المضبوطات وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر سيارات ، ومندوب مبيعات "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس حبس تاجر سيارات مندوب مبيعات الهيروين الشروق القاهرة امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

بـ 170 ألف جنيه.. أعرف مواصفات رينو لوجان

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

موضوعات متعلقة

هرب.. قرار عاجل ضد سائق ميكروباص تسبب في وفاة طالب بمصر الجديدة

مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يشاركان في حملة التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين| فيديو وصور

المقاطعة هي الحل| ماكدونالدز مصر تصدر بيانا ردا على الغضب الشعبي.. والشركة تتبرأ من جرائم الاحتلال

قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن 9 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

قرار قضائي ضد يوتيوبر متهم بسب وقذف الفنانة منى زكي

بعد قليل.. نظر ثاني جلسات محاكمة اليوتيوبر المتهم بسب وقذف منى زكي

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقتهم 5.5 مليون جنيه من صاحب شركة بالمعادي

حبس فنى تكييف لحيازته أسلحة نارية بالقاهرة

ترشيحاتنا

سنلتقي في القدس أوالجنة.. معلومات عن الفنان الفسلطيني علي نسمان بعد إستشهاده

ارتفاع الضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة إلى 1951 شخصا و7696 جريحاً

غادروا فورا.. اسرائيل تلقي بمنشورات على غزة تطالب السكان بالرحيل | تفاصيل

عمرو موسى: إسرائيل تخطط لنزوح الفلسطينيين من أراضيهم على حساب دول أخرى

صلاة لإنجاب الذرية وأنت في فراشك.. أدركها خلال الثلث الأخير من الليل

تويوتا تكشف عن أسعار الجيل الجديد من C-HR

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الخرشوف على الصحة والجسم

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ