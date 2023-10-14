الرئيس التونسي: نحتاج منظومة تشريعية جديدة تتلاءم مع أهداف دستور 25 يوليو

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ، أن بلاده تحتاج منظومة تشريعية جديدة في كل المجالات؛ حتى تتلاءم مع أهداف دستور 25 يوليو.



وذكرت الرئاسة التونسية- في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس التونسي، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، والذي تناول مناقشة طرق مقاومة الفساد ومحاربة المفسدين، ومناقشة القضية الفلسطينية وحق الشعب في إقامة دولته المستقلة في كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.



وأشار الرئيس التونسي، في هذا السياق، إلى أن هناك ترتيبًا لوضع جديد في المنطقة كلها، ويجب أن يقف كل أحرار العالم ضد هذا الترتيب لشرق أوسط جديد.