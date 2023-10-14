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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السير مايكل كين يعلن اعتزاله التمثيل نهائيا لهذا السبب

مايكل كين
مايكل كين

في خطوة صادمة، أعلن السير مايكل كين، أسطورة الشاشة البالغ من العمر 90 عاماً، اعتزاله التمثيل بشكل نهائي بعد عرض فيلمه الأخير "The Great Escaper"، الذي يجسد فيه دور بيرني جوردان، أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب السير مايكل، الممثلة جليندا جاكسون، التي أكملت تصوير الفيلم قبل وفاتها بأشهر في يونيو الماضي.

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وعلى الرغم من إشاراته السابقة إلى نيته بالتقاعد، إلا أن السير مايكل عاد للتمثيل مرات عديدة. لكنه أكد في تصريحات أن فيلمه الأخير سيكون بمثابة وداعه النهائي لعالم التمثيل، مشيراً إلى قلة الأدوار الملائمة له في سن التسعين.

السير مايكل كين يعلن اعتزاله

وحظي أداء السير مايكل في الفيلم بإشادة كبيرة من النقاد، حيث وصفته صحيفة الجارديان بالأداء المؤثر للغاية. لكنه يبدو أن النجم الكبير قرر ختام مسيرته الفنية الطويلة على هذه النغمة العالية.

لكن السير مايكل قال إن احتمالية عرض أجزاء أقل عليه في سن الشيخوخة دفعته في النهاية إلى اتخاذ قرار بالتقاعد.

واعترف النجم بأنه رفض فيلمه الأخير ثلاث مرات قبل أن يوافق في النهاية، لأنه يعتبر نفسه متقاعدًا بالفعل.

The Great Escaper الحرب العالمية الثانية حرب العالمية الثانية

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