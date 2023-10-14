يسري عمارة: التوجيه المعنوي من أسباب انتصارنا في حرب 73.. فيديو

قال العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر: "كان هناك توجيهًا معنويًا بعد عبورنا منطقة الشرق، من خلال بعض جنود الجيش المصري ضمن "التوجيه المعنوي"، والذين يقفون على سواتر عالية ويحملون في يديهم مصاحف، ويرددون في صوتِ واحد: "يلا يا مصر، مصر أمانة في رقبتك، مصر بتناديك"، وفي تلك اللحظات، كانت أجساد الجنود المصريين تنتابها القشعريرة".

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "التوجيه المعنوي جعلنا جميعًا في حالة حماس شديد، من كان يقابلنا من العدو الإسرائيلي خلال يومي 6 و7 أكتوبر، كان يتم دهسه بأعنف الطرق الممكنة، وفي يوم 8 أكتوبر، جاءت إشارة بقدوم لواء مدرع للعدو، ويجب تدميرهم على الفور.

وأوضح: "بالفعل ضربنا اللواء مدرع الإسرائيلي بحرب بـ 73 دبابة في أقل من نصف ساعة، حتى تعرضت للإصابة لكن بعد قتلي لـ 3 جنود إسرائيليين، وفي ذلك الحين خرجوا 4 إسرائيليين من حفرة، وصرخوا: "إحنا أسرى متضربوش".