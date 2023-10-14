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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسري عمارة: التوجيه المعنوي من أسباب انتصارنا في حرب 73.. فيديو

يسري عمارة
يسري عمارة

 قال العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر: "كان هناك توجيهًا معنويًا بعد عبورنا منطقة الشرق، من خلال بعض جنود الجيش المصري ضمن "التوجيه المعنوي"، والذين يقفون على سواتر عالية ويحملون في يديهم مصاحف، ويرددون في صوتِ واحد: "يلا يا مصر، مصر أمانة في رقبتك، مصر بتناديك"، وفي تلك اللحظات، كانت أجساد الجنود المصريين تنتابها القشعريرة".

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وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "التوجيه المعنوي جعلنا جميعًا في حالة حماس شديد، من كان يقابلنا من العدو الإسرائيلي خلال يومي 6 و7 أكتوبر، كان يتم دهسه بأعنف الطرق الممكنة، وفي يوم 8 أكتوبر، جاءت إشارة بقدوم لواء مدرع للعدو، ويجب تدميرهم على الفور.

 

وأوضح: "بالفعل ضربنا اللواء مدرع الإسرائيلي بحرب بـ 73 دبابة في أقل من نصف ساعة، حتى تعرضت للإصابة لكن بعد قتلي لـ 3 جنود إسرائيليين، وفي ذلك الحين خرجوا 4 إسرائيليين من حفرة، وصرخوا: "إحنا أسرى متضربوش".

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