يسري عمارة: جيهان السادات زارتني في المستشفى حين تعرضت للإصابة بحرب أكتوبر.. فيديو

قال العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه حين تعرض للإصابة في حرب أكتوبر، زارته جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، داخل المستشفى، وخاصة حين أبلغها الطاقم الطبي في المستشفى، أن هناك أحد الجنود جاء من الحرب ويمتلك أشياء من إسرائيل.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يمتلك "بطاقة مال" حصل عليها أثناء أسرهم للجنود الإسرائيليين، كذكرى من الحرب المجيدة، وحين جاءت مدام جيهان للاطمئنان على حالتي الصحية، سألتني عن ما أمتلكه من إسرائيل.

وأوضح العميد أركان حرب يسري عمارة، أن جيهان السادات التقطت معه صورة تذكارية حينها، وبعد 30 عامًا من ذلك الموقف وحرب أكتوبر بشكل عام، التقيا مجددًا، وتذكرته جيهان السادات جيدًا، بل وسألت عن الإصابة التي تعرض لها في يديه أثناء الحرب.