العميد يسري عمارة يروي كواليس إصابته في حرب أكتوبر.. فيديو

قال العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه اضطر للسير على قدميه 9 كيلو حين تعرض للإصابة، وكان برفقة أحد الجنود المصريين، يحمل سلاحي وسلاحه سويًا، حتى ضللنا الطريق، واكتشفت فجأة أنني أمام قائد الفرقة الثانية، حسن أبو سعدة.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حين التقى بقياداته، أخبرهم بإصابته، وأن الكتيبة "361" استطاعت أسر 4 جنود إسرائيليين، وهنا صدر أمر بإخلائي من المنطقة، مستقلًا بإحدى مدرعات الجيش المصري.

وأوضح العميد أركان حرب يسري عمارة، أنه بعد أن استقل المدرعة أن الكوبري قد تم ضربه من قبل العدو، ثم تم إخلاءه بقارب في البحر، متوجهًا إلى مستشفى الجامعة في محافظة الزقازيق، وكان في ذلك الحين برفقة 3 جنود آخرين من مصابي المعركة، وبمجرد وصولهم، استقبلهم المصريون بترحاب واسع، وأعطوا لهم كافة المواد الغذائية، كاحتفالًا بما يقدموه.