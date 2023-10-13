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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال حرب أكتوبر: لم أخطط لدخول الكلية الحربية وأردت أن أصبح مهندسا زراعيا.. فيديو

يسري عمارة
يسري عمارة

قال العميد أركان حرب يسري عمارة أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، الذي قام بأسر عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع الإسرائيلي، إنه لم يخطط من أجل دخول الكلية الجوية، وأراد أن يكون مهندسًا زراعيًا أسوة بالمهندس الزراعي الذي كان يعمل في القرية التي تربى فيها بالمنوفية.

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وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنني تمنيت أن أكون مهندسًا زراعيًا أسوة بالمهندس الزراعي الذي كان في قريتنا بالمنوفية، مؤكدًا أنه لم يكن الوحيد الذي أريد أن يصبح مهندسًا زراعيًا لكن كل طلاب البلد كانوا يريدون أن يصبحوا مهندسين زراعيين.

 

أوضح العميد أركان حرب يسري عمارة، أنه عقب حصوله على شهادة الثانوية العامة لم يقدر له  الإلتحاق بكلية جيدة، فرشح له المعهد العالي للتربية الرياضية، مشيرًا إلى أنه عاد إلى مصر وقررت أن أعيد الثانوية العامة، وشاهد إعلان عن الكلية الجوية في الجرائد فقام بصحبة أصدقائه بالتقديم إلى الكلية، ونجحت وتم قبوله في الكلية.  

https://www.youtube.com/live/PjnT9UgXxPo?si=6_z6EMYAwErQc3oY

يسري عمارة

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