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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب:كلمة الرئيس بالكلية الحربية تؤكد للعالم موقف مصر الثابت تجاه دعم القضايا العربية

النائب محمد عريبي،
النائب محمد عريبي، القيادي بحزب مستقبل وطن

ثمن النائب محمد عريبي، القيادي بحزب مستقبل وطن، وعضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أراد أن يؤكد للعالم أجمع على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والاستعداد الدائم لبذل قصارى الجهود المصرية من أجل أن ينعم الشعب الفلسطيني بحريته ويملك أرضه، فضلا عن مطالبته المستمرة بضرورة اللجوء للحلول التفاوضية التي تحقق عملية السلام في المنطقة.

وأكد النائب محمد عريبي، في بيان له، أن دعوة الرئيس السيسي خلال كلمته كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس تستهدف في النهاية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائم الذي لم ينتج عنه سوى الكثير من الخسائر المتوالية التي أودت بحياة كثير من الأبرياء، من المدنيين والأطفال والنساء .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية لن تتخلى يوما عن أشقائها العرب وستظل تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة لحل القضية الفلسطينية وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، اعلاء لحقوق الشعوب في العيش تحت مظلة أمان، دون وصاية من أحد، مؤكداً أن المنطقة العربية ستظل في رباط يجمع الأشقاء ولن تدخر مصر أي جهد في الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية.

ولفت النائب محمد عريبى، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعثت برسائل عديدة تعكس السياسات التى تنتهجها مصر لنشر السلام في المنطقة، والتأكيد على عدم تنازلها عن شبر واحد من أراضيها .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والتهدئة لإنهاء الصراع الدائم الذين لا ينتج غير الخسائر والأضرار الإنسانية قبل المادية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية الكليات العسكرية عملية السلام القضية الفلسطينية

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