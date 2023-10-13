عمرو أديب: أداء طلاب حفل تخريج الكلية الحربية جاء في وقته

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الشعب المصري تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الجيش المصري عظيم وقادر على حماية البلاد بكل قوة.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش المصري نسيج داخل الشعب، والجيش يطمنك ويفرحك ويشعرك بالسعادة، متابعا أن الوقت الحالي يحتاج الحكمة والقوة، ووقت شديد الخطورة والأهمية، وتوازن كبير، وهذا أمر في غاية الصعوبة.

وتابع الإعلامي مفيدة شيحة، أن لابد من رسم خريطة الأولويات بشكل واضح، ونرى دول عظمة لا تستطيع ترتيب أولوياتها، والوضع ليس سهلا تماما، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حملت رسائل للداخل والخارج.