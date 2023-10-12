عمرو أديب: أظن أننا نشهد أقرب مواجهة بين مصر وإسرائيل منذ 73

شارك الإعلامي عمرو أديب منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وكتب عمرو أديب: "أظن أننا نشهد أقرب مواجهة بين مصر وإسرائيل منذ حرب أكتوبر".

وعلق الإعلامي عمرو أديب على انتشار أخبار عن عرقلة دخول المساعدات المصرية إلى الشعب الفلسطيني.

وكتب أديب من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: "المساعدات المصرية هتدخل بعون الله، اللى دخل الفلسطينيين يوم 7 يدخل مساعدات المصريين الشهر كله".

ويستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة.