عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرت نائب رئيس الموساد.. يسري عمارة يكشف عن قصة مثيرة أثناء حرب أكتوبر

يسري عمارة
يسري عمارة

روى اللواء يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بـ"صائد الأسرى"، قصة النقيب الإسرائيلي والذي تم أسره خلال عمليات الاستنزاف 1967.

txt

إعلامية تكشف كواليس 4 ساعات قضاها صائد الدبابات بحرب أكتوبر مع السادات

txt

وزير الثقافة الأسبق: إسرائيل تحاول تزوير ما حدث في حرب أكتوبر| فيديو

وقال خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، خلال عملية الاستنزاف أخدنا أسير إسرئيلي، نزلت وكان مصاب ونزلت بيه في ملجأ، وبمجرد أن العدو الإسرائيلي، كان يرد بضرب الطائرات على هذه العملية، ولكن دون خسائر في صفوفنا.

 

وواصل: "الأسير كان عايز يشرب وبينزف، وأنا قولت أقوم بعمل بطولي وأشربه ومكنتش أعرف أنه غلط أنه يشرب.. ولما الدكتور وصل قال مين اللي أداله مياه كدا هيموت.. وكان رد أنا مالي هو مش من عيلتي".

وتابع: "بعد العملية دي وأخدنا للأسير طلع، إسرائيل قامت بضربنا بالطائرات ولكن شجر الكافور حمانا، ولم نخسر أرواح.. وطلع بيان مصري أن الموقع سليم بالفعل.. ولكن على الجانب الإسرائيلي أعلن أنهم دمروا الموقع المصري نتيجة أسر النقيب الإسرائيلي"، معلقًا: "قولت للأسير حكومة مين اللي كدابة بقي".

وأضاف، أن الأسير الإسرئيلي بعد تبادل الأسرى تدرج في المناصب حتى أصبح نائب رئيس جهاز الموساد.

https://www.youtube.com/live/PjnT9UgXxPo?si=6_z6EMYAwErQc3oY

يسري عمارة أحد أبطال حرب أكتوبر أبطال حرب أكتوبر إسرائيل الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

بـ 170 ألف جنيه.. أعرف مواصفات رينو لوجان

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

ترشيحاتنا

سنلتقي في القدس أوالجنة.. معلومات عن الفنان الفسلطيني علي نسمان بعد إستشهاده

ارتفاع الضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة إلى 1951 شخصا و7696 جريحاً

غادروا فورا.. اسرائيل تلقي بمنشورات على غزة تطالب السكان بالرحيل | تفاصيل

عمرو موسى: إسرائيل تخطط لنزوح الفلسطينيين من أراضيهم على حساب دول أخرى

صلاة لإنجاب الذرية وأنت في فراشك.. أدركها خلال الثلث الأخير من الليل

تويوتا تكشف عن أسعار الجيل الجديد من C-HR

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الخرشوف على الصحة والجسم

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ