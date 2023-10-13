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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامية تكشف كواليس 4 ساعات قضاها صائد الدبابات بحرب أكتوبر مع السادات

محمد المصري صائد
محمد المصري صائد الدبابات ب حرب اكتوبر

قال محمد المصري صائد الدبابات ب حرب اكتوبر ان  زمن انطلاق الصاروخ حتى اصابة الهدف يستغرق 40 ثانية موضحا انه استطاع ان يجعل هذا الزمن ٢٧ ثانية فقط 
 

وأضاف محمد المصري صائد الدبابات ان الرئيس السيسي استقبله في منزله عقب الحرب في وجود المشير أحمد اسماعيل وزير الدفاع آنذاك موضحا انه جلس في بيت السادات  4 ساعات
 

وأشار محمد المصري صائد الدبابات:كنت خائف وأنا داخل بيت السادات إلا أن الرئيس السادات هدأ من خوفي عندما قام باستقبالي بالاحضان  موضحا أنه تناول الغداء مع الرئيس السادات وكان عبارة عن ارز واسماك مضيفا ان الرئيس السادات كان أب ذات خلق رفيع حيث قال له اليوم اكرمك في منزلي ومنزل الأمة تعويضا عن عدم تكريمه مع القادة في مجلس الشعب موضحا أن السادات كان شديد الذكاء .


كما كشف المصري كواليس تدريباته قبل حرب أكتوبر على استخدام الصواريخ لاصطياد أهداف العدو من الدبابات، ويحكي لحظات اللحظات الصعبة بعد نكسة 67 والأيام العصيبة التي عاشتها مصر وكيف استطاع الجيش المصري رد كرامة لكل المصريين في حربي الاستنزاف وأكتوبر.
كما تطرق المصري خلال اللقاء إلى تفاصيل المقابلة مع العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد اللواء 109 في جيش العدو الإسرائيلي، والذي تم أسره في حرب أكتوبر 1973، مضيفا: "أول ما شافني إداني التحية العسكرية ودي عظمة مصر".


وقال صائد الدبابات في الحلقة: "كنا 4 بنشرب في غطا زمزمية، الشباب دلوقتي عايز قدوة حية، شبعنا كلام".


جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا ، واختص البرنامج هذا الشهر باستقبال ضيوف من صانعي النصر في حرب أكتوبر المجيدة في عدة حلقات متتالية على مدار شهر اكتوبر مع الإعلامية المتميزة إيمان أبوطالب

إيمان أبو طالب برنامج بالخط العريض حرب أكتوبر 1973 صائد الدبابات نكسة 67

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