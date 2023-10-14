يسري عمارة: أجرينا بروفة للعبور في الإسماعيلية قبل حرب أكتوبربشهر.. فيديو

أكد العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر والمقلب بـ"صائد الأسرى"، أن مرحلة الاستعداد للحرب أكثر تعب وإرهاق من الحرب نفسه، قائلًا: "إحنا جيلنا تعب في التدريب والعيشة والأيواء وكنا تحت ضغط رهيب بس مستحملين والقادة زينا عايزين نخلص من اللي احنا فيه".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "عندنا في القوات المسلحة لما بتستعد عشان ننفذ مناورة كبيرة بنقول امتى المناورة تبدأ وأول ما بتبدأ بنشعر بالراحة".

وتابع: "احنا قمنا بعمل بروفة للعبور في منطقة المحسمة غرب الإسماعيلية قبل حرب أكتبر بشهر واحد فقط، وكانت مناورة كبيرة جدًا"، مستكملًا حديثه: "بعد المناورة المفروض كنا نرجع الوحدات ولكن اللي حصل أننا اتنقلنا مكان تاني ودا شعرنا إن فيه حاجة هتحصل".

وواصل العميد يسري عمارة: “في بداية المناورة روحنا “المحسمة” وكان الوقت دا قائد الفرقة التانية العميد حسن أبو سعدة، وعبرنا الترعة الحلوة على أنها قناة السويس والمهندسين كانوا مجهزين نقط قوية زي بتاعة العدو نفس الشكل بس الفرق في التدريب كانت ذخيرة تدريب فشنك”.

وتابع: "بعد ما خلصنا التدريب، روحنا للكيلو 11 شمال الاسماعليلة ودي كانت بتمثل المنطقة الابتدائية للهجوم، وبالفعل بدأ الحرب بعدها بشهر".