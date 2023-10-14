يسري عمارة: العدو ضرب المطار والطائرات المتواجدة به خلال النكسة.. فيديو

قال العميد أركان حرب يسري عمارة أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، الذي قام بأسر عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع الإسرائيلي، إنه حينما كان طالبًا في الكلية رأى طيران العدو يقوم بضرب المطار والطائرات المتواجدة على الأرض داخل الكلية، مشيرًا إلى أنه وقتها أحس بالانهيار مع زملائه وتوجهنا إلى مدينة وسط بلبيس.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصريين شعب طيب للغاية، مؤكدًا أنهم حينما رأونا داخل العربات قاموا بإلقاء الحلوى لنا معتقدين أننا ذاهبون إلى الحرب، ولكنهم في الليل عرفوا ما حدث.

وتابع: "بعد أن هدأت الأمور عدنا مرة أخرى وتم تدريبنا وإعدادنا للحرب"