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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسري عمارة: قبل حرب أكتوبر كنا بننزل نلعب كورة.. فيديو

يسري عمارة
يسري عمارة

تحدث العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر والمقلب بـ " صائد الأسرى"، عن استعدادت ما قبل حرب أكتوبر 73، لافتًا أن الكتية كانت تقوم بالكثير من عمليات التموية والتدريب، موضحًا أن الجنود والضباط كانوا يشعرون أن الحرب قريبة ولكن لا نعلم موعدها.

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وقال خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":" في شهر سبتمبر وقبل الحرب بشهر كنت اتنقلت من ملازم أول إلي ضابط استطلاع  وأمن كتيبة.. وكان قائد الكتبة في ذلك الوقت هو المقدم محمود جلال مروان، ومعروف أن ضابط الاستطلاع والأمن بيكون قريب أوي من قائد الكتيبة".

 

وتابع:" طلبت منه أجازة يوم وبالفعل وافق.. وانا نازل الأجازة زملائي أدوني هدايا لأهليهم كانوا حاسين أن خلاص أحنا داخلين على الحرب وأنهم وهيستشهدوا..روحت عند أخويا وكان يعمل في أحد المصانع الحربية، وكنا في رمضان وبعد الفطار كنت راجع الكتيبة تاني فطلب أخويا مني أننا نتسحر مع بعض يمكن مانشوفش بعض تاني لأن هو كمان كان حاسس من شغله أن في حاجة غريبة بتحصل".

 

ووأصل:" قبل الحرب كلنا كنا حاسين أن فيه حاجة هتحصل بس محدش كان عنه معلومة وكنا عايشن حياتنا عادية يعني بنقوم بعملبات تموية، وفي نفس الوقت كنا بننزل نلعب كورة على الاسفلت".

يسري عمارة حرب اكتوبر

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