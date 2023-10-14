رفعت فياض يكشف سر التدخل الروسي في القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض: إن التحركات الروسية في القضية الفلسطينية جاءت لأنها من الدول التي لها حق الفيتو، موضحا أن أي اقتراح سوف تقوم به روسيا سوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية علي رفضه.



وأضاف خلال استضافته في برنامج صباح البلد، الولايات المتحدة قلقة من عودة روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، في ظل التقارب العربي مع إيران، منوهًا أنه من مصلحة إسرائيل وأمريكا أن تكون المنطقة مشتعلة ولا يوجد بها استقرار.



وأكد فياض، أن الأسوأ متوقع في الفترة القادمة، وأن الحرب سوف تطول، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تتوقف عن الهجوم على الفلسطينيين حتى لا تظهر أمام مواطنيها بمظهر الضعف.

وعلى جانب آخر، أوضح فياض أن الفلسطينيين أيضًا لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسوف يدافعون عن أراضيهم حتى آخر قطرة دماء.