عبد اللهيان يطمئن اللبنانيين: المقاومة لديها إمكانيات عالية رغم جرائم الاحتلال

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان ، علي أهمية جمع الوثائق والمستندات لجرائم الاحتلال لإرسالها إلى منظمة التعاون الإسلامي ، من أجل إرسالها إلى المنظمات المعنية.

وبين وزير الخارجية الإيراني ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في السفارة الايرانية ببيروت، أنه تم على مدى 7 عقود تقديم الشكاوى الدولية ضد جرائم الاحتلال لكن تمت إعاقتها من قبل أطراف دولية.

وقال عبد اللهيان، أيضا : بخصوص جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني نحن اقترحنا أن يتم عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في أسرع وقت ممكن واستعداد طهران لاستضافة هذا الاجتماع.

وأضاف : أنا خلال الاتصال الهاتفي الذي أجريته مع الأمين العام للامم المتحدة وجهت انتباهه بانه يجب المتابعة القانونية لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وأن يكون ذلك أحد الواجبات الرئيسية للمجتمع الدولي والامم المتحدة.

وختم وزير الخارجية الإيراني: المقاومة لديها إمكانيات عالية برغم الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.