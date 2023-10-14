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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية التربية النوعية بالاسكندرية تنظم ندوة تثقيفية للطلاب عن نصر أكتوبر

ندوة بجامعة الإسكندرية
ندوة بجامعة الإسكندرية

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة الاسكندرية ندوة تثقيفية للطلاب بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، استضافت فيها محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق، وفتحى بركات رئيس مجلس أمناء مؤسسة كاميرا الإسكندرية للفنون الثقافية، وذلك بحضور الدكتورة نجدة إبراهيم ماضى عميد الكلية، وكلا من الدكتورة أميرة زيتون والدكتوره ولاء بلال منسقى الندوة، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

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ورحبت الدكتورة نجدة إبراهيم بالحضور، موضحة أن هذه الندوة تأتى فى إطار الأنشطة الثقافية التى تنظمها الكلية بالتزامن مع هذه المناسبة العظيمة، لتعريف الطلاب بالبطولات التي قدمها الجيش المصري خلال الحرب لبث روح الوطنيه فيهم وتحفيزهم على الإجتهاد في العمل لبناء الوطن والارتقاء به.

وقدم محمود عوضين خلال كلمته شرحاً عن ظروف الحرب وساعة الصفر التى أعلنها الجيش المصري لبدء القتال، وكيف استطاع الجنود المصريين تحطيم خط برليف المنيع وعبور قناة السويس، واحتلال جزء كبير من سيناء.

وأوضح كيف كان هذا الانتصار إنجازًا كبيرًا للجيش المصري، وشاهدا على شجاعة الجنود المصريين، كما أوضح أيضا كيف واجه الجيش المصري مقاومة شديدة من الجيش الإسرائيلي في البداية، لكن تمكن المصريين من التقدم تدريجيًا، وتحرير مساحات كبيرة من سيناء.

الاسكندرية أعضاء هيئة التدريس الأنشطة الثقافية التربية النوعية الجنود المصريين الجيش المصري أكتوبر المجيد

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