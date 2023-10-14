القبض على محامي هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (محامى- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية فى قضايا "تبديد - إستيلاء" والمقضى عليه فيها بالحبس "3 سنوات" وكفالات مالية.

كما تم ضبط (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة سنورس) هاربة من تنفيذ 53 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليها فيها بالحبس "53 سنة" وكفالات مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.