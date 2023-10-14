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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكلف إبراهيم زارع بالتنسيق مع السفارات لتسهيل سفريات الفريق للكونفدرالية

صدى البلد

حرص عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بتكليف إبراهيم زارع إداري الأبيض بالتواصل مع السفارات المصرية في ليبيا وأنجولا، من أجل التنسيق بشأن سفريات فريق الكرة لخوض مباريات كأس الكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يواجه نادي أبو سليم في ليبيا وساجرادا في أنجولا وسوار الغيني خلال مباريات دور المجموعات.

وكان إبراهيم زارع، إداري الفريق، أنهى مع مسؤولي نادي الترسانة إجراءات التنسيق لخوض الفريق تدريباته الجماعية عليه بعد غلق ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بسبب تجهيزه لاستقبال الانتخابات المقبلة.

وفي سياق أخر رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فكرة خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل المدير الفني مواصلة التدريبات بصورة طبيعة استعدادا للقاء المقبل في الدوري، دون خوض أي مباريات ودية في ظل غياب الدوليين وإصابة بعض اللاعبين.

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجماعية اليوم وغدا على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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