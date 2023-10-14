غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية تعلن أسماء 4 مرشحين للإنتخابات الرئاسية

أعلن الهيئة الوطنية للإنتخابات، غلق باب طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه تم العمل وإبداء اللجنة من يوم 5 أكتوبر وفقا للجدول الزمني الذي تم إعلانه وتلقي طلبات الترشح، عدد 4 مرشحين ابتدأ من يوم 7 أكتوبر حتى 14 أكتوبر.

وتقدم الممثل القانوني للسيد عبد الفتاح السيسي يوم 7 أكتوبر، وتقدم محمد فريد زهران يوم 8 أكتوبر، وعبد السند يمامة يوم 9 أكتوبر، وحازم عمر يوم 13 أكتوبر.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات، اليوم اليوم الاخير لتلقي اللجنة طلبات الترشح، وانتهاء عمل لجان لتلقي طلبات الترشح، حيث تقدم 4 مرشحين خلال فترة عمل اللجنة من يوم 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر.

وفقا للجدول الزمني سيتم عرض تقرير على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات للإعلان عن القائمة المبدئية وكافة التأييدات للمتقدمين الترشح والتذكيات، وبهذا تنتهي أعمال لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.