قطر تدين أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج غزة

أكدت قطر رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر “تدعو إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

هذا ويستمر الصراع لليوم الثامن على التوالي، وسط الدمار ومحاولات إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني، فيما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تطالب سكان غزة بالتوجه نحو الجنوب، الجمعة، وعلى الرغم من تنديد الأمم المتحدة بدعوة إسرائيل سكان شمال غزة إلى ترك منازلهم والتوجه جنوباً.