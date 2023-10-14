الزراعة: المشروع القومي للبتلو يسهم في توفير اللحوم الحمراء |فيديو

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المشروع القومي للبتلو كان له تأثير مباشر على توفير اللحوم الحمراء، وذلك من خلال إضافة نصف مليون رأس جديدة تم إضافتها للعملية الإنتاجية.

وكشف “القرش” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت، تفاصيل التمويل الجديد المقدم من المشروع القومي للبتلو، قائلًا إن المشروع القومي للبتلو شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة حيث وصل حجم التمويل لهذا المشروع لـ 8 مليار و263 مليون جنيه للمستفيدين.



وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هذا الرقم يعكس اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية، مؤكدًا أن تمويل هذا المشروع يوفر فرص عمل حقيقة لشباب الريف المصري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هذا المشروع يغطي كافة محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن التمويل ينقسم إلى شقين الأول لشراء الرؤوس والثاني لتوفير التغذية اللازمة لهذه الرؤوس.

وعن شروط الاشتراك في هذه المبادرة والحصول عن التمويل، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يجب أن تتوافر لدي المتقدم المساحة والمكان لتربية هذه الرؤوس، مؤكدًا أن الأولوية تذهب لعدد من الفئات منها الشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة.