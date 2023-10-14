نقابة المعلمين تنفى تعديل مواعيد صرف المعاشات أو تقليل الدفعات

تنفى نقابة المهن التعليمية، مايتردد على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ، من تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو تقليل عدد دفعات صرفها .

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن مايتردد بوجود قرارات من هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية ، فى هذا الشأن من تعديل مواعيد المعاشات، هو عار تماما من الصحة .

وحذر نقيب المعلمين ، من الانسياق خلف الشائعات، وأن أى قرارات نقابية تخص المعلمين يتم اعلانها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، يعملون على تطوير وتحسين خدمات وامتيازات المعلمين وليس تقليلها .